2020/01/20 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب متظاهرو محافظة الديوانية، الاثنين، الأمم المتحدة بالتدخل لحل الأزمة في البلد وذلك برفعهم أعلام منظمة الأمم المتحدة.وقال مصدر لـ”يس عراق” أن متظاهري الديوانية رفعوا اعلام منظمة الأمم المتحدة في ساحة الساعة، وسط المحافظة، وفي الطريق السريع، مضيفا أن المتظاهرين، رفعوا لافتات طالبوا من خلالها بتدخل المنظمة لحل الازمة العراقية.وصعّد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. رسائل خاصة إلى الأمم المتحدة من محتجي محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. رسائل خاصة إلى الأمم المتحدة من محتجي محافظة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).