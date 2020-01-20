المرور العامة: حركة السير في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية

2020/01/20 | 14:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية المرور العامة ،اليوم الاثنين، ان “حركة السير في عموم الشوارع والتقاطعات المرورية في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية, نافية وجود أي قطوعات في جانبي العاصمة”.وقال مدير اعلام المديرية اللواء، عمار وليد، في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “الإجراءات التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد بمنع الخارجين عن القانون من قطع الطرق الرئيسية

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