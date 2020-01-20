مرجع ديني : يجب الالتصاق بالمرجعية واقامة مؤتمر ينظم في ساحات الاعتصام

2020/01/20 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ دعا المرجع الديني، الشيخ جواد الخالصي، اليوم الاثنين، الشباب الثائر لمؤتمر عام ينظم في ساحات الاعتصام بعد دجل ومماطلة السياسيين واستمرار نزيف الدم في منظومة الفساد.وذكر الخالصي، في تغريدة عبر “تويتر” تابعتها ” المستقلة ” حين تقف الجماهير محبطة أمام دجل ومماطلة السياسيين، وحين يستمر نزيف الدم والاختطاف في منظومة الفساد، فهل يمكن […]

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