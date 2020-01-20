لاجئون سوريون يغيرون العادات في كردستان

2020/01/20 | 14:36 - المصدر: سومر نيوز

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في البداية، لم تقنع قهوة اللاجئ السوري عبد الصمد أحداً، لكنها أصبحت اليوم رائجة في أوساط زبائنه في إقليم كردستان العراق ...

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