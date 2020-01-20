2020/01/20 | 14:36 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لاجئون سوريون يغيرون العادات في كردستان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في البداية، لم تقنع قهوة اللاجئ السوري عبد الصمد أحداً، لكنها أصبحت اليوم رائجة في أوساط زبائنه في إقليم كردستان العراق ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لاجئون سوريون يغيرون العادات في كردستان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لاجئون سوريون يغيرون العادات في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).