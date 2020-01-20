القضاء يصدق اعترافات 6 ارهابيين انشأوا مضافات في صحراء الانبار

2020/01/20 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، عن تصديق محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب أقوال ستة إرهابيين ‏أنشأوا مضافات تحت الأرض في صحراء الانبار.‏

وقال مجلس القضاء في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب صدقت أقوال ستة إرهابيين ‏أنشأوا مضافات تحت الأرض في صحراء الانبار".‏

واضاف ان "المجموعة ‏الإرهابية يقودهم متهم سوري الجنسية والمكنى (ابو هاجر السوري) عمل في ‏تنظيم داعش الارهابي في سوريا واستلم الاوامر بالانتقال مع أفراد مجموعته ‏الى صحراء الانبار".‏

وبين أن "القوات الامنية وجهت ضربات جوية لهم بعدما شخصت ‏منطقة صخرية في صحراء الانبار أنشأت فيها مضافات تحت ‏الارض"، لافتا إلى أن "المجموعة الارهابية كانت تقوم بتنفيذ عمليات نوعية ‏داخل المدينة ومن ثم العودة الى المضافات".‏

وأوضح أنه "تم تصديق اقوالهم وفقا لأحكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبصدد إحالتهم ‏الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".

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