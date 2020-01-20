2020/01/20 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الساموك: المحكمة الاتحادية لم تصدر قراراً بخصوص خروج أو بقاء القو

اخبار مباشرة

الساموك: المحكمة الاتحادية لم تصدر قراراً بخصوص خروج أو بقاء القوات الاجنبية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساموك: المحكمة الاتحادية لم تصدر قراراً بخصوص خروج أو بقاء القوات الاجنبية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساموك: المحكمة الاتحادية لم تصدر قراراً بخصوص خروج أو بقاء القوات الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).