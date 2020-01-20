كتلة برلمانية: صالح سيعلن اليوم ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء

2020/01/20 | 14:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، إن رئيس الجمهورية سيعلن اليوم الاثنين عن ترشيحه شخصية لرئاسة الوزراء، بدلا للمستقيل عبد المهدي.وذكر محمد الخالدي، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سوف يعلن اليوم عن ترشيح رئيس للحكومة"، مبينا ان "الاجتماعات مستمرة بين صالح وقيادات الكتل السياسية حتى اللحظة".واضاف الخالدي، ان "رئيس الجمهورية لديه شخصية مستقلة ولديه مقبولية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة".

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