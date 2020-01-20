أوكرانيا: على إيران تسليمنا الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

2020/01/20 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو، اليوم الاثنين، إن بلاده ستطالب إيران في اجتماع مع وفد يزور أوكرانيا، بتسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة.

وأصرت كندا، الأحد، على أن يتم "سريعا" إرسال الصندوقين الأسودين العائدين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران في 8 كانون الثاني، إلى أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، إنه اتصل لهذه الغاية بنظيره الإيراني، وأوضح "كررت موقف كندا بأن يتم إرسال الصندوقين الأسودين في أسرع وقت ممكن إما إلى أوكرانيا وإما إلى فرنسا" للكشف عليهما "في مكان توجد فيه الخبرة وتتم فيه (عملية الكشف) بطريقة شفافة".

وجاء كلام الوزير الكندي ردا على تصريح مدير مكتب التحقيقات في منظمة الطيران المدني الإيراني، حسن رضائي فر، الذي أشار إلى أن إيران تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.

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