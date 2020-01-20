قمع بوسائل مختلفة: الرصاص يلاحق محتجي البصرة.. وعجلات الشغب تحاول “دهس” متظاهري ديالى بعد نفاد “الماء الساخن”

2020/01/20 | 14:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سقط عدد من المتظاهرين البصريين اليوم الاثنين، بعد تعرضهم لاطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، بالتزامن مع التصعيد الاحتجاجي الذي اعلنته بغداد وعدد من المحافظات منذ يوم امس، فيما تعرض المتظاهرون في ديالى التي التحقت بالاحتجاج التصعيدي، بتفريق بقنابل الغاز المسيلة للدموع والماء الساخن ومحاولات دهس بالعجلات الضخمة التابعة لقوات مكافحة الشغب.[…]

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