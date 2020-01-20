القضاء يصدر حكم بحق عضو مجلس محلي خالف تعليمات كشف الذمة المالية

2020/01/20 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن مصادقة محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية على قرار الحكم الصادر بحق عضو المجلس المحلي لمحافظة بابل، مبينة أن المدان خالف تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017).دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم، أشارت إلى أن “عضو المجلس المحلي لناحية الكفل عماد عبد مطلب […]

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