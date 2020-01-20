مصطفى بنصالح - 24 يناير التاريخ والذكرى

2020/01/20 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_بنصالح منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وتزامنا مع لحظة رفع الحظر القانوني عن المنظمة الطلابية إوطم، اتفق الطلاب عبر اتحادهم الوطني هذا، على تخليد يوم المعتقل السياسي بترسيمه تزامنا مع يوم 24 يناير من كل سنة، وهو نفس اليوم الذي تم فيه نزع قانونية الإطار ومنع أنشطته علنا بجميع المرافق الجامعية، كليات ومعاهد ومدارس وأحياء جامعية.إذ وبالرغم من طول مدّة المنع الجائرة والتي قاربت الست سنوات، من 24 يناير 7......

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