غسان صابور - رد للسيدة بثينة شعبان... من مواطن فرنسي سوري عتيق... وهامش هام عن ومن هنا...

2020/01/20 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور " صرحت السيدة بثينة شعبان السكرتيرة والمستشارة الخاصة للقصر الجمهوري السوري..والناطقة باسم الحكومة السورية..ببداية الأسبوع الماضي ..ما يلي :" الحالة الاقتصادية السورية..وأحوال الشعب السوري المعيشية..خمسين مرة أفضل..بهذا اليوم..عما كانت بسنة 2011..."وهذا ردي إليها...على مسؤوليتي...كــالــعــادة :السيدة السكرتيرة والمستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية.أعرف أنه ......

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