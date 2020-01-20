دعوات رسمية بعد تطبيق التقاعد تطالب الحكومة بتعيين ” 200 الف درجة وظيفية “

2020/01/20 | 14:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود بعض المساوئ في قانون التقاعد الجديد، مبينة ان الحكومة ملزمة بتعيين 200 الف درجة موظف بعد تطبيق التقاعد.وذكرت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح نقله مراسل المستقلة ان “الدرجات الوظيفية بعد الحذف والاستبدال في الدوائر الحكومية ستكون بنحو 200 الف درجة خلال […]

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