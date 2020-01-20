حقوق الإنسان النيابية تحذر من المماطلة والتسويف وفرض الإرادات بالقوة

2020/01/20 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الإسراع بتسمية رئيس للحكومة، على أن يكون توافقيا وغير جدلي ويحظى بقبول الشارع والكتل السياسية لإنهاء الأزمة وحماية البلاد من خطر التوتر والتصعيد.

وقالت عضو اللجنة يسرى رجب، في تصريح، إن الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق تنذر بمزيد من التوتر والتصعيد من قبل المتظاهرين، وان استمرار هذه الأوضاع دون حل سياسي سيقود البلاد الى نفق مظلم، مشيرة الى أهمية الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية والتي تعد خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق.

ودعت رجب جميع العقلاء وقادة الكتل السياسية إلى الاحتكام إلى المنطق ولغة العقل، لأن التوتر والتصعيد لا يخدم اي طرف كان، محذرة من المماطلة والتسويف وفرض الإرادات بالقوة دون مراعاة مصالح الشعب.

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