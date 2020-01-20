قائد عمليات البصرة يتهم ’’جهات’’ بالترويج لخروج المتظاهرين ويدعو شيوخ العشائر للتدخل

2020/01/20 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

اتهم قائد عمليات محافظة البصرة الفريق الركن جاسم نزال، الإثنين (20 كانون الثاني 2020)، ’’ جهات’’ بالترويج لخروج المتظاهرين لساحات التظاهر، فيما دعا شيوخ عشائر البصرة للتدخل.

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، بإصابة الناشط المدني، عباس الكوخي، بطلق ناري، بالقرب من سريع محمد القاسم، خلال مشاركته في تظاهرات بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوخي تعرض لإصابة بالغة بمنطقة ال

بغداد اليوم- ذي قار

اقدم محتجون غاضبون من أهالي قضاء الرفاعي، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، على قطع الطريق الرابط بين الكوت والناصرية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أهالي قضاء الرفاعي (شمالي ذي قار) قطعوا الطريق الرابط بين الناصرية والكوت

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر امني من محافظة البصرة، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، مصرع اثنين من منتسبي ’’قوة الصدمة’’ بحادث دهس خلال عمليات الكر والفر بينهم وبين المتظاهرين وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إ

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