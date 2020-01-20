فائق الشيخ علي يوضح سبب “مواضبته” على مشاركة “تغريدات” معمم صدري

2020/01/20 | 14:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعاد النائب فائق الشيخ علي، تغريدة لرجل الدين اسعد الناصري احد ائمة وخطباء مسجد الكوفة، فيما اوضح سبب “مواضبته” على اعادة مشاركة تغريدات الناصري.وقال الشيخ علي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، يسألني الكرام الأحبة لماذا تشارك تغريدات سماحة الشيخ أسعد الناصري؟ هل لأنه صديقك؟”، مجيبا: “كلا..بل لأنه يقول ما أريد […]

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