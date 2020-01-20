الشرطة يواجه الشباب السعودي بشعار رد الاعتبار

2020/01/20 | 15:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يخوض فريق الشرطة العراقية، مباراة رد الاعتبار اليوم الإثنين بمواجهة الشباب السعودي، ضمن منافسات جولة إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالعاصمة الأردنية عمان.وتعد مهمة الشرطة معقدة بعد خسارة مباراة الذهاب في السعودية بسداسية نظيفة، رغم أن الفريق العراقي يضم عددًا من النجوم المميزين.ويتوجب على الفريق العراقي خوض المباراة بشعار […]

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