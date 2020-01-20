الصين تريد الإطاحة برولز رويس عبر هذه السيارة الفاخرة الجديدة!

2020/01/20 | 15:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حتى الأشخاص الذين لا يفهمون بالسيارات يعلمون ما هي رولز رويس وبنتلي، فالعلامتين مرادفتين للفخامة والرقي؛ لكن، ماذا لو قلنا لك أن الصين ستبدأ بانتاج سيارات منافسة لهاتين العلامتين؟ قد تضحك، ولكن الأمر ليس مستحيلاً.سيدان هونج تشي (Hongqi) H9 الفخمة الجديدة قادمة لتغيير لعبة الفخامة.فهل بإمكان الصين المنافسة مع الكبار أخيراً؟ تأتي […]

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