مصادر تكشف موعد تسمية رئيس الحكومة العراقية

2020/01/20 | 15:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن تسمية رئيس الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، او الثلاثاء المقابل كحد أقصى....

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