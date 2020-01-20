واشنطن تُسجّل تكاليف تصليح سفارتها في بغداد كديون على العراق

2020/01/20 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق عاودت #السفارة_الأميركية في بغداد، أعمالها بعد الاقتحام الذي شهدته من قبل أتباع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، نهاية العام الماضي، لكن من دون موظفين.وقال عضو مجلس […]

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