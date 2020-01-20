العراق يتصدر لائحة مستوردي الألبان من إيران

2020/01/20 | 15:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق نحو ثمانية مليارات دولار – صورة ارشيفية

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