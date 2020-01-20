2020/01/20 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن القاء القبض على متهم بحوزته 13 ختماً لإحدى الدوائر الحكومية شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهم بحوزته 13 ختما لإحدى الدوائر الحكومية".

وأضافت، أنه "يقوم بعمليات تزوير الاختام والكتب الرسمية، وقد تم القبض عليه شمالي العاصمة بغداد".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، بأن متظاهرين قطعوا طريق بغداد- بعقوبة القديم، غربي المدينة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "متظاهرين قطعوا طريق بعقوبة- بغداد القديم قرب حي

بغداد اليوم - البصرة

اتهم قائد عمليات محافظة البصرة الفريق الركن جاسم نزال، الإثنين (20 كانون الثاني 2020)، ’’ جهات’’ بالترويج لخروج المتظاهرين لساحات التظاهر، فيما دعا شيوخ عشائر البصرة للتدخل.

وقال نزال في بيان تلقته (

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، بإصابة الناشط المدني، عباس الكوخي، بطلق ناري، بالقرب من سريع محمد القاسم، خلال مشاركته في تظاهرات بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوخي تعرض لإصابة بالغة بمنطقة ال

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