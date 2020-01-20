العراق: إصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين مع ارتفاع حدة الاحتجاجات بعد انتهاء

2020/01/20 | 16:01 - المصدر: فرانس 24

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ارتفعت حدة الاحتجاجات في بغداد والعديد من المدن العراقية بعد انتهاء "مهلة الوطن" الإثنين في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد.



وهي المهلة التي حددها المتظاهرون منذ أسبوع للحكومة المستقيلة لكي تستجيب لمطالبهم، وأبرزها تعيين حكومة إنقاذ وطني ومحاسبة قاتلي المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لمنع توسيع دائرة الاحتجاجات في الصباح الباكر من اليوم، ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين.

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