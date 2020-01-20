مجلس الأمن الوطني يخول القوات العراقية باعتقال كل من يقطع الطرق

2020/01/20 | 16:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/سكاي برس

خول مجلس الأمن الوطني في العراق، اليوم الاثنين، القوات الأمنية، باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية وحرق الإطارات.

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