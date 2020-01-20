2020/01/20 | 16:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى ما بعد المحاكم .. نريد مسؤولا لا حاكماً – حسين الذكر قبل مفاوضات أربيل او ما سمي بصفقة الاستقالات ،سالت ..فقلت : (ما يحدث في أربيل شيء وأزمة كرتنا شيء اخر ..لا ينبغي الخلط بينهما وان ولدا من رحم واحد ..) ..كرتنا ازمتها ليست وليدة اليوم ومر عليها عقد ونصف […]

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