2020/01/20 | 16:08 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محمد القاسم “يلتهم” المتظاهرين: 7 قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أفاد مصدر طبي، الاثنين، بسقوط سبعة قتلى وجرحى، بصفوف المحتجين، في العاصمة بغداد، على يد القوات الأمني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محمد القاسم “يلتهم” المتظاهرين: 7 قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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