محمد القاسم “يلتهم” المتظاهرين: 7 قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن

2020/01/20 | 16:08 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أفاد مصدر طبي، الاثنين، بسقوط سبعة قتلى وجرحى، بصفوف المحتجين، في العاصمة بغداد، على يد القوات الأمني...

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