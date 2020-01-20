شرطة الديوانية ترفض اوامر قمع الاحتجاجات وتنسحب من مواقعها ..(فيديو)

2020/01/20 | 16:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية

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