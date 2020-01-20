الخارجية الإيرانية: سنتعامل مع الضحايا من حاملي الجنسيتين الإيرانية والكندية على أنهم إيرانيون

2020/01/20 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت السلطات الإيرانية، توضيحا بشأن ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، من الذين كانوا يحملون جنسية مزدوجة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني عباس موسوي في تصريح، ان طهران ستتعامل مع ملفات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي اعترفت بلاده بإسقاطها، والذين كانوا يحملون الجنسيتين الكندية والإيرانية، على انهم مواطنون إيرانيون، مبينا ان بلاده أبلغت الجانب الكندي بقرارها بشأن ذلك.

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