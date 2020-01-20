ممثلو نيمار يجتمعون مع ادارة باريس سان جيرمان

2020/01/20 | 16:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وارتبط نيمار بالرحيل عن باريس في الفترة الماضية، خاصة بعدما أبدى رغبته في العودة إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ممثلي نيمار بدأوا مناقشاتهم مع باريس سان جيرمان، بشأن تجديد عقد اللاعب.

وأضافت أن نيمار الذي بقى لعامين في باريس، استقر في المدينة كما يسعده البقاء لفترة أطول في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي يبدو أنه أصلح علاقته المتوترة مع النادي هذا الموسم، خاصة بعد أدائه المميز لاسيما وأنه سجل 13 هدفًا وساهم بتقديم 7 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن نيمار ألمح في الفترة الماضية لأنه يبحث عن تحديات جديدة للفوز بها، خاصة وأن فريقه الباريسي يفشل في الوصول لمراحل متقدمة من دوري أبطال أوروبا.

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