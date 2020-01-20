2020/01/20 | 16:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغدر برس:

دعت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، ايران الى عدم اتخاذ خطوات متهورة اتجاه تعهداتها النووية.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تعتبر أنه من الصواب التشكيك في التزام إيران بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي.

كانت قناة "برس تي في" قد نقلت عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله إن طهران ستنسحب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي إذا تم نقل مسألة البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته.

وقال ريابكوف: "هذا ليس موقفا جديدا من الجانب الإيراني.



لقد حددوا موقفهم أكثر من مرة على مختلف المستويات في الماضي.



الزملاء الإيرانيون يدركون جيدًا أننا لا نعتقد أنه من الصواب التشكيك في التزام إيران بمعاهدة عدم الانتشار".

وأضاف ريابكوف: "نحن نتحدث عن هذا بصراحة ونعتبر هذه المعاهدة أساسية لضمان الأمن العالمي، خاصة بالنظر إلى العمليات المزعجة التي تتطور بشكل عام في مجال الحد من التسلح وعدم الانتشار".

وتابع ريابكوف: "نحذر الجانب الإيراني من اتخاذ خطوات متهورة فيما يتعلق بوفاء إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار.



نعتقد أنه لا يوجد سبب لذلك...



كما ندعو إيران بالالتزام الصارم بواجباتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات والالتزامات في إطار البروتوكول الإضافي عن الضمانات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تدعو إيران للالتزام بتعهداتها النووية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تدعو إيران للالتزام بتعهداتها النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).