2020/01/20 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: كل الطرق مفتوحة باستثناء قطع الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار: كل الطرق مفتوحة باستثناء قطع الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).