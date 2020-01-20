شرطة ذي قار: كل الطرق مفتوحة باستثناء قطع الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد


شرطة ذي قار: كل الطرق مفتوحة باستثناء قطع الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد
2020/01/20 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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