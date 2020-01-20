ضابط برتبة لواء يهاتف علاء الركابي صاحب “مهلة الناصرية”.. والاخير يتكلم عن مطالب “اكبر من عبدالمهدي”

2020/01/20 | 16:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهر مقطع فيديو، حوارا هاتفيا كان يجريه الدكتور علاء الركابي احد اوجه الاحتجاجات في محافظة ذي قار، والذي اطلق “مهلة الناصرية” قبل اسبوع، مع ضابط برتبة لواء، فيما لم يعرف ما اذا كان هذا الضابط يهاتف الركابي من ذي قار او بغداد.وظهر الركابي وهو واقف على السريع الدولي رفقة متظاهري ذي […]

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