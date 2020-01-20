عمليات البصرة تصدر بيانا هاما للمتظاهرين

2020/01/20 | 16:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت قيادة عمليات البصرة في العراق، الاثنين، أن المروجين للتظاهرات هدفهم إرباك الوضع الامني وخلق حاجز بين القوات الأمنية والمواطن البصري، فيما دعت ...

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