2020/01/20 | 16:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، ان ايران خفضت تزويد العراق بالغاز الطبيعي من 25 مليون لاربعة ملايين متر مكعب، د-اين]فيما اكدت ان العراق يحتاج لثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: ايران خفضت الغاز بنسبة 27% و3 سنوات لتحقيق الإكتفاء الذاتي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: ايران خفضت الغاز بنسبة 27% و3 سنوات لتحقيق الإكتفاء الذاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).