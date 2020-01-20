عدنان درجال يبحث مع القضاء امكانية سحب الشكاوى ضد اتحاد الكرة

2020/01/20 | 16:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بدأ وفد عراقي يتكون من ممثل اتحاد الكرة وعدنان درجال وممثلين قانونيين لهما، ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، في الاستفسار عن إمكانية سحب جميع الشكاوى المقدمة ضد رئيس اتحاد الكرة ونائبه.وقال مصدر مطلع في تصريحات صحفية إن الوفد سيزور مجلس القضاء الأعلى، للاستفسار عن مدى إسقاط عدنان درجال، شكواه المقدمة وإمكانية […]

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