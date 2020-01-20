عاجل : غلق طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد من قبل المتظاهرين

2020/01/20 | 16:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين بأنه تم اعادة قطع سريع محمد القاسم وسط بغداد من قبل متظاهرين غاضبين امام حركة سير المركبات في ظل تجدد التظاهرات بعد اعادة فتح الطريق صباح اليوم من قبل القوات الامنية .وقال المصدر للـ(المستقلة)… ان “متظاهرين اعادوا قطع سريع محمد القاسم قرب تقاطع قرطبة وسط بغداد امام حركة […]

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