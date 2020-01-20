عضو بدولة القانون: هؤلاء المرشحون الثلاثة على طاولة رئيس الجمهورية والحوارات ستحسم الموقف

2020/01/20 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي ، الاثنين 20-1-2020 ، عن حوارات يقودها رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية مبيناً ان المنافسة انحصرت بين 3 مرشحين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن العيساوي قوله إن " "رئيس الجمهورية برهم صالح يجري حوارات عدة لحسم مرشح الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "أمام طاولة الرئيس صالح ثلاثة مرشحين وهم علي الشكري ومحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي".

وأضاف أن الأسماء المرشحة قابلة للتغيير، موضحاً أن "علي الشكري الأقرب من بين المرشحين الثلاثة لتسنم رئاسة الحكومة".

وكشفت مصادر في رئاسة الجمهورية أن الرئيس صالح من المرجح أن يكلف مرشح توافقي خلال 24 ساعة المقبلة".

وفي وقت سابق، عضو بكتلة الحكمة النيابية، عن طرح ثلاثة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة الى رئيس الجمهورية .

وقال نائب كتلة الحكمة حسن خلاطي إن "الأسبوع الحالي سيشهد اختيار مرشح لرئاسة الوزراء"، مبيناً أن "أمام رئيس الجمهورية ثلاثة اسماء مطروحة لم يحسبوا على جهة معينة ولهم تواصل مع كل الجهات ومع القوى السياسية والجماهيرية".

وأشار خلاطي إلى "وجود توافق على الأسماء المطروحة من قبل الكتل السياسية "، مؤكداً أن" الساحة العراقية اصبحت أكثر ثقة بتسمية المرشح".

وأضاف أن "الحكومة الجديدة ستهيئ الأرضية لانتخابات مبكرة".

بغداد اليوم- متابعة

بحث وزير الدفاع، نجاح الشمري، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، مع رئيس جهاز الامن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح، القضايا المشتركة التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن بيان رسم

بغداد اليوم-متابعة

أكد النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، الإثنين (20 كانون الثاني، 2020) ان تصعيد موجة الاحتجاجات الشعبية في المحافظات، قد يدفع الى تكليف رئيس الوزراء، اليوم، من أجل تهدئة الشارع.

وقال صروط، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه &quo

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيار طاهر، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، الكتل السياسية الشيعية، بالتنازل عن منافعها ومغانمها، والإسراع بتسمية مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء.

وقال طاهر في حديث

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