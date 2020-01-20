دولة القانون: الشكري والكاظمي وعلاوي أبرز المرشحين

2020/01/20 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عن حورات يقودها رئيس الجمهورية لحسم مرشح رئاسة الحكومة.

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