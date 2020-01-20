الحريري: استمرار حكومة تصريف الأعمال ليس حلا

2020/01/20 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، إلى وقف هدر الوقت وتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية، معتبرا أن الاستمرار بدوامة الأمن بمواجهة الناس تعني مراوحة الأزمة.

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