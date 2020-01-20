اجتماع مهم على طاولة مدرب برشلونة

2020/01/20 | 17:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يستعد مسؤولو برشلونة، للاجتماع اليوم الاثنين، من أجل تحليل خيارات الميركاتو الشتوي الجاري للفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة برشلونة ستجتمع لتحديد مصير الراحلين عن الفريق وإمكانية التعاقد مع مهاجم جديد، في ظل إصابة لويس سواريز وغيابه لفترة قد تصل إلى 4 أشهر.

وأضافت أن مسئولي البارسا سيناقشون مع كيكي سيتين المدير الفني الجديد، وضعية الثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

ونوهت الصحيفة أن إدارة النادي ستناقش أيضًا ملف المهاجم الجديد، موضحة أنه رغم الخيارات المتعددة أمام برشلونة وإيريك أبيدال السكرتير الفني، إلا أن النادي ينتظر ما يقرره كيكي سيتين.

وأوضحت أن النادي لديه بعض الخيارات الهجومية ممثلة في بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي، وداني أولمو لاعب دينامو زغرب، وكريستوف بيونتيك مهاجم ميلان.

وختمت بأن باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند، لا يعد خيارًا أمام ناديه السابق برشلونة.

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