2020/01/20 | 17:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أول دفاع شامل قبيل بدء محاكمته في مجلس الشيوخ، وذلك بعد رفضه التعاون في تحقيق المساءلة الذي قاده الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

وترامب هو رابع رئيس أمريكي يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة، ويتعين عليه تقديم دفاعه المكتوب قبيل الموعد المحدد الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش.



ويواجه ترامب اتهاما بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونغرس بشأن سلوكه.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن الوثيقة التي سيقدمها ترامب، اليوم الاثنين، ستشمل دفاعا أكثر تفصيلا وقوة في الدفع ببراءة ترامب من الاتهامات وبأنه لا ينبغي عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وعلى الرغم من أن عزل ترامب في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية مستبعد بشدة، ينبغي على الرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها حملة اضطهاد.

ويتعين على ترامب أن يحد من الضرر السياسي للمحاكمة على مسعاه للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام الماضي للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد.

وينفي بايدن وابنه ارتكاب أي مخالفات، وواجهت مزاعم ترامب انتقادات واسعة النطاق.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا في إطار حملة ضغط، وعرقل عمل الكونغرس برفضه تسليم وثائق، ومنع مسؤولي الإدارة الأمريكية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.

ويقول فريق ترامب القانوني إنه يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يقدم أول دفاع تفصيلي قبيل بدء محاكمته في مجلس الشيوخ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يقدم أول دفاع تفصيلي قبيل بدء محاكمته في مجلس الشيوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).