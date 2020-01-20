متظاهرو البصرة يقطعون طرقاً وتقاطعات رئيسية في المدينة

2020/01/20 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرون في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بقطع الطرق الرئيسية والحيوية في المدينة كجزء من التصعيد الذي تبناه المتظاهرون بعد انتهاء "مهلة الناصرية".وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين قاموا بقطع الطرق المؤدية الى مناطق الجنينة والاندلس والمعقل ودور الهندية في مدينة البصرة.واضاف ان مجموعة اخرى من المتظاهرين قاموا بإغلاق شارعي الاندلس والتجاري وسط المدينة.وبين انه تم قطع الطريق الرابط بين البصرة والعاصمة بغداد عبر القرنة بالاطارات المحترقة.يذكر ان البصرة والمحافظات الاخرى والعاصمة بغداد شهدت منذ ليلة أمس وصباح اليوم، تصعيدا من قبل المتظاهرين بعد انتهاء "مهلة الناصرية".

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