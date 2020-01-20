شرطة ميسان: القبض على مجرم قتل أحد منتسبيها بعد ٢٤ ساعة على جريمته

2020/01/20 | 17:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، الاثنين، عن إلقاء القبض على مجرم تورط بقتل أحد منتسبيها في المحافظة، بعد مرور اقل من ٢٤ ساعة على جريمته في مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه" تم تشكيل فريق عمل بغية الوصول لملابسات الحادث الذي وقع في إحدى مناطق مدينة العمارة بإشراف مباشر من قبل قائد الشرطة وبجهود الاشاوس الأبطال من مركز شرطة الجوادين وبتعاون قسم استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان وقوة أفواج طوارئ ميسان الثالث وحفظ القانون فضلاً عن خلية الصقور ومفارز قسم آمن الأفراد تكمنت القوة من إلقاء القبض على المجرم".





وأضافت أنه "تم ضبط عجلته التي استخدمها أثناء عملية القتل بعد مرور أربعة وعشرين ساعة من حادث وقوع جريمة القتل، وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهم والذي انهار واعترف صراحة بارتكابه جريمة قتل ( عديله) المجنى عليه وهو احد منتسبي شرطة ميسان لأسباب اجتماعية وحسب ادعاء الجاني بواسطة إطلاق النار علية بسلاح ناري والذي تم رميه في نهر دجلة بعد تنفيذ عملية القتل لإخفاء معالم الجريمة".



ودعت مديرية شرطة المحافظة، المواطنين إلى "ضرورة التعاون والابلاغ عن أي مشبوه أو مجرم أو أي مجموعة منحرفة عبر مواقعها الرسمية أو الأرقام الساخنة و الخاصة بغرفة عمليات الشرطة (٠٤٣١٣٠)، أو الخط المجاني (١٠٤) شرطة النجدة، أو اقرب دورية لضمان حفظ أمن المواطن و المحافظة".

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