تسجيل 66 حالة اختناق واصابة وسط بغداد

2020/01/20 | 17:20 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، بتسجيل 66 حالة اختناق واصابة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة احداث اليوم فقط في طريق محمد القاسم والكيلاني وساحة الطيران بلغت ٦٦ حالة اختناق واصابة".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.





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