انشاء مدينة صناعية مشتركة بين ايران و العراق

2020/01/20 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام شركة المدن الصناعية في محافظة كرمانشاه(غرب ايران) "بيجن كردستاني" ان العمل جار لإنشاء مدينة صناعية مشتركة بين ايران والعراق في مدينة قص...

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