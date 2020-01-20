مركز الاعلام الرقمي : فايروس جديد يستهدف دول الشرق الاوسط ومن ضمنها العراق

2020/01/20 | 17:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ** أكد #مركز_الاعلام_الرقمي DMC بان فايروس جديد من نوع حصان طراودة مدمج مع مستندات مايكروسوفت وورد يستهدف العراق ودول الشرق الاوسط .واوضح المركز : ان باحثين في Cisco Talos […]

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