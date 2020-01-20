بعد 24 ساعة من ارتكابها.. القبض على متورط بجريمة قتل منتسب بشرطة ميسان

2020/01/20 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، الإثنين (20 كانون الثاني، 2020) إلقاء القبض على مجرم تورط بقتل أحد منتسبيها في المحافظة، بعد مرور اقل من 24 ساعة على جريمته في مدينة العمارة.

وقالت المديرية، في بيان، إن "فريق عمل تم تشكيله بغية الوصول لملابسات الحادث الذي وقع في إحدى مناطق مدينة العمارة بإشراف مباشر من قبل قائد الشرطة وبجهود الاشاوس الأبطال من مركز شرطة الجوادين وبتعاون قسم استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان وقوة أفواج طوارئ ميسان الثالث وحفظ القانون فضلاً عن خلية الصقور ومفارز قسم آمن الأفراد تكمنت القوة من إلقاء القبض على المجرم".

وأضافت: "تم ضبط عجلته التي استخدمها أثناء عملية القتل بعد مرور أربعة وعشرين ساعة من حادث وقوع جريمة القتل، وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهم والذي انهار واعترف صراحة بارتكابه جريمة قتل (عديله) المجنى عليه وهو احد منتسبي شرطة ميسان لأسباب اجتماعية"، مبينة أنه "حسب ادعاء الجاني بواسطة إطلاق النار علية بسلاح ناري والذي تم رميه في نهر دجلة بعد تنفيذ عملية القتل لإخفاء معالم الجريمة".

ودعت مديرية شرطة المحافظة "المواطنين كافة إلى ضرورة التعاون والابلاغ عن أي مشبوه أو مجرم أو أي مجموعة منحرفة عبر مواقعها الرسمية أو الأرقام الساخنة والخاصة بغرفة عمليات الشرطة (043130)، أو الخط المجاني (104) شرطة النجدة، أو اقرب دورية لضمان حفظ أمن المواطن والمحافظة".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، بأن المتظاهرين قطعوا طريق سريع القناة بالإطارات المحترقة، شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين قطعوا طريق سريع القناة في بغداد، بالإطارات المحترقة، بالتز

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لوفود من الاختصاصيين إلى روسيا والصين وأوكرانيا لاقتناء منظومات حديثة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء أو انتهاك للسيادة.

وذكرت صحيفة "الصباح"

بغداد اليوم - كربلاء

عقدت القيادات الامنية، الاثنين، اجتماعا امنيا لتأمين الحدود الادارية والمناطق الصحراوية لكربلاء.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان، إن "القيادات الامنية عقدت اجتماعا امنيا موسعا لتأمين الحدود الادارية والمناطق الصحراوية

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