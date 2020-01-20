ظريف: خطوات تقليص التزامات طهران بالاتفاق النووي انتهت

2020/01/20 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 انتهت .

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