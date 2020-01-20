2020/01/20 | 17:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير في 20 طنا من الغاز السائل في بابل، فيما باشرت خمس فرق من الدفاع المدني باخماده.واستنفرت مديرية دفاع مدني بابل بكافة الياتها وكوادرها من ضباط ومنتسبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. 20 طنا من الغاز السائل يسبب حريقا كبير في بابل) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. 20 طنا من الغاز السائل يسبب حريقا كبير في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).