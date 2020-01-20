2020/01/20 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، توضيحا بشأن موقفها من الوجود الأجنبي في البلاد.

ونفى المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان مقتضب، ان تكون المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت أي قرار بخصوص خروج او بقاء القوات الاجنبية من العراق.

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق، على قرار يقضي بإخراج جميع القوات الاجنبية والاميركية من العراق، وإلغاء دور التحالف الدولي في العراق.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العليا تنفي إصدارها أي قرار بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العليا تنفي إصدارها أي قرار بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).